Киев может отказаться от перемирия по плану Трампа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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При этом, Демократическая партия после выборов в конгресс может усилить свою поддержку киевскому режиму в масштабах, сопоставимых с периодом президентского срока Джо Байдена.

Украина приняла решение отказаться от предложений администрации президента США Дональда Трампа, касающихся энергетического перемирия. У этого действия есть вполне понятная цель: Демократическая партия после выборов в конгресс США в состоянии восстановить прежние объемы военной и финансовой поддержки Киева. Об этом сообщил 5-tv.ru политолог Иван Скориков.

«В данный момент в Киеве, по всей видимости, принято решение не идти на те предложения администрации Дональда Трампа, которые им поступили по перемирию, прежде всего, по энергетическому, которое, как заявляет Дональд Трамп, очень важно для него в связи с повышением цен, которые бьют по его избирателям накануне выборов в конгресс США», — заявил Скориков.

По мнению эксперта, Демократическая партия после выборов в конгресс может усилить свою поддержку киевскому режиму в масштабах, сопоставимых с периодом президентского срока Джо Байдена.

Скориков заявил об ограниченно используемых мерах давления на Киев со стороны Трампа. Среди возможных мер политолог назвал отключение доступа ВСУ к системе связи Starlink, прекращение передачи американцами Украине разведданых и смена векторов в санкционной политике Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал об объявлении американским президентом энергетического перемирия между Россией и Украиной.

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