«Талант закапывать нельзя»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Музыкант признался, что испытывает зависть к коллегам.

Певец Андрей Губин оценил вероятность своего возвращения на сцену в 85%. Артист в комментарии корреспонденту 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара» заявил, что не хочет напрасно растратить свои способности и признался, что испытывает творческую зависть к коллегам.

«Талант закапывать нельзя, мне бог дал определенные способности. Я надеюсь, что свой талант не закопаю, а раскопаю», — ответил Губин на вопрос о возможном возвращении к выступлениям.

При этом пивец уточнил, что считает свои достижения не столько врожденным талантом, сколько способностями, развитыми за долгие годы работы.

Губин также упомянул творческую зависть, по его словам, она связана с не с деньгами, а качеством музыки. Среди композиторов, которым он завидует, артист назвал Игоря Матвиенко, которого особенно выделил, и Максима Фадеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Андрей Губин, который был популярен в 90-х, покинул сцену, потому что не смог выдержать психологическую нагрузку.

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