Шурыгину не выпустили из СИЗО: столичный суд вынес приговор

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Девушку привлекли к ответственности по делу о распространении порнографических материалов.

Блогера Диану Шурыгину, чья настоящая фамилия Шлянина, оставили в СИЗО. Троиций суд столицы опубликовал сообщение о решении в мессенджере МАКС.

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 ноября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — написали на странице ведомаства.

Напомним, что Диану Шурыгину привлекли к ответственности по делу о распространении порнографических материалов. Статья «Изготовление и распространение порнографии группой лиц по предварительному сговору» предполагает от двух до шести лет срока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чувствует себя Диана Шурыгина, находясь в состоянии лишения свободы. Тогда девушка сильно болела и принимала лекарства. Экс-избранник отмечал перенесенные скандальным блогером операции, при которых заболевание — отягчающее обстоятельство.

Диана Шурыгина стала известна всей стране в 2016 году — после истории 16-летней девушки о вечеринке, которая сделала ее главной героиней федеральных каналов. Уголовное дело об изнасиловании вызвало огромный резонанс: общество раскололось на два лагеря — одни ей верили и сочувствовали, другие обвиняли в распущенности, считая, что невиновног посадили в тюрьму.

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