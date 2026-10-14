Прятался в гримерке и просил не снимать: нелюдимый Губин все же вышел в свет
Нелюдимый Андрей Губин появился на мероприятии в Москве
Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru
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На мероприятии автор хита «Девушки как звезды» появился в спортивном костюме.
Певец Андрей Губин, который не любит появляться в объективе камер, появился на светском мероприятнии. Его заметили на презентации бойз-бенда «Жара». Однако выход в свет дался исполнителю непросто.
По информации 5-tv.ru, сначала автор хита «Девушки как звезды» закрылся в гримерной на полчаса. Затем Губин ждал, пока все слебрити и гости мероприятия рассядутся и отойдут.
Образ, выбранный звездой, тоже был необычным, — «в люди» он вышел в черном спортивном костюме с яркими надписями.
В итоге артиста дождались. Стоило Губину сесть в зрительном зале, как журналисты окружили его плотным кольцом — внимание было навязчивым.
На кадрах видео Губин выглядит напряженным и растерянным. Он машет рукой, знаком и мимикой показывая «не надо».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Адрей Губин оценивает состояние своего здоровья. На вопрос о прогнозах медиков певец ответил шуткой.
В середине 2000-х ему диагностировали левостороннюю прозопалгию — неврологическое заболевание, сопровождающееся сильными болями в лице. Этот недуг заставил артиста покинуть сцену.
Помимо этого, исполнитель жаловался на проблемы с сердцем, зубами, ногами.
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