Лавров передал Ван И доклад о фальсификации событий в Буче

Фото: © РИА Новости/Лавров

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В документе собраны разоблачения фейков, которые распространяет киевский режим.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с китайскими коллегой Ван И передал ему доклад о фальсификации событий в Буче, подготовленный Международным общественным трибуналом под руководством его председателя, члена Общественной палаты России Максима Григорьева. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Документ под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима» посвящен разоблачению распространяемых украинской стороной фейков о якобы произошедшей в городе резне.

Помимо украинского кризиса, Лавров и Ван И обсудили отношения России и Китая с США, а также ситуацию вокруг Ирана.

В среду, 14 октября, российский министр прибыл в Азербайджан, где в четверг он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В апреле 2022 года Минобороны РФ заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о событиях в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем российских войск местные жители не пострадали от насильственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала посещение Бучи верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас лицемерием.

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