Рэпер Navai находился за рулем машины, в которой нашли наркотики

Фото: Антонова Арина/ТАСС

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В автомобиле также обнаружили бумагу и измельчитель для употребления запрещенных веществ.

Российский рэпер Navai (настоящее имя Наваи Бакиров. — Прим.ред.) оказался среди трех человек, задержанных на границы Казахстана и Кыргызстана после обнаружения в автомобиле наркотического вещества.

По данным Департамента полиции Жамбылской области республики, 31-летний артист возвращался в Казахстан из Кыргызстана после концерта в Бишкеке. На контрольно-пропускном пункте «Кордай» служебная собака по кличке Атлас среагировала на Mercedes, за рулем которого находился Бакиров.

Во время досмотра в кармане водительского сиденья обнаружили 2,5 грамма вещества зеленого цвета. Кроме того, в салоне нашли барсетку с бумагой для самокруток и измельчителем.

Вместе с рэпером в машине находились еще двое мужчин. Всех троих доставили в изолятор временного содержания.

По предварительной информации, сам Бакиров пока не признан подозреваемым. Следователи устанавливают, кому принадлежало обнаруженное вещество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера Navai задержали с наркотиками на въезде в Казахстан. Инцидент произошел 13 октября. Во время проверки автомобиля были найдены запрещенные вещества.

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