Рэпера Navai задержали с наркотиками на въезде в Казахстан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) задержали с наркотиками на въезде в Казахстан, передает Департамент полиции Жамбылской области республики на своей странице в социальной сети.

Instagram*/ zhambyl_police

Инцидент произошел 13 октября на КПП недалеко от границы «Кордаи». Во время проверки автомобиля исполнителя были найдены и конфискованы наркотические вещества. После всех процессуальных действий Navai поместили в изолятор временного содержания. Ведется расследование для передачи дела в суд.

Также известно, что запланированный на 14 октября концерт во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане отменен «по техническим причинам».

Это не первое происшествие с Navai за последние несколько месяцев. Как сообщал ранее 5-tv.ru, 5 мая во время движения по Садовому кольцу Москвы, рэпер на своем Ferrari не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на обочину, врезавшись в дерево.

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