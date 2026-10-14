«Ты песни мои любишь?»: как Розенбаум принимает музыкантов на работу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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При неверном ответе на этот вопрос кандидату не поможет даже обучение в четырех консерваториях и пяти училищах.

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал, какие требования к музыкантам у него есть при приеме на работу. Деталями профессиональной деятельности он поделился на пресс-конференции в РИА Новости в преддверии юбилейных концертов.

«Принимаю музыканта на работу, к примеру, я говорю: „Ты песни мои любишь?“. Он говорит: „Александр Яковлевич, у меня четыре консерватории, пять училищ, я вообще все сыграю, что хотите, в любом жанре, хотите ораторию, хотите ‚Жмурика‘ лабать буду, я все умею“. Я говорю: „Нет, конкретно, мои песни ты любишь?“» — рассказал исполнитель.

При этом Розенбаум сделал оговорку для зрителей и журналистов — им любить его творчество не обязательно.

«Причем сразу говорю всем зрителям и журналистам, совершенно не обязательно их любить, более того, если их любят все, значит ты — ничто. Если твои произведения любят все, значит ты — ничто, и звать тебя никак. У тебя обязательно должны быть ненавистники, если ты что-то из себя представляешь. Но музыканты мне нужны те, кто любят, извините», — отметил он.

По словам народного артиста, если музыкант не любит то, что исполняет, музыки просто не получится.

«Он может сделать это хорошо как ремесленник, он ремеслом может это все отыграть. <…> Но музыки не будет. Ноты будут. Будут звучать ноты, а мне нужна музыка», — объяснил Александр Яковлевич.

Розенбаум даже готов мириться с техническими неточностями в исполнении, если музыканту нравится его творчество.

«Пусть это будет чуть-чуть не так, чуть-чуть менее мастеровито, чем у этого с пятью консерваториями, но у него это будет любовь, и он слова будет и каждую нотку, играя аккомпанемент, знать, о чем поет тот, кто впереди, а не просто отыграть восемь тактов», — рассказал он.

Если такой «любви» не случится, Розенбаум уверяет, что ничего не получится.

«Чтобы правильно сыграть, надо сопереживать и понимать, потому что если чувак будет играть „Черный тюльпан“, как будто он играет „Королеву красоты“, ну, мамой клянусь ничего не получится», — уверен он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Александр Розенбаум относится к съемкам фильма по его биографии. По мнению музыканта, право решать этот вопрос следует предоставить не ему.

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