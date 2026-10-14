Энергетике нужны новые кадры: в АРПМ назвали самые перспективные направления

В энергетике растет спрос на специалистов с инженерными и цифровыми навыками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Работодатели все чаще оценивают не только теоретическую подготовку соискателей, но и их способность решать реальные производственные задачи.

Спрос на развитие атомных технологий и подготовку специалистов для суверенной энергетики растет. Об этом заместитель генерального директора по международной и промышленной кооперации Агентства развития профессионального мастерства Алина Сингх рассказала в рамках Российской энергетической недели.

По ее словам, запрос со стороны отрасли постепенно смещается от традиционной оценки знаний к проверке того, какие практические задачи специалист способен решать непосредственно на рабочем месте.

Среди наиболее востребованных направлений Сингх назвала цифровые подстанции, проектирование и наладку энергетического оборудования, обслуживание релейной защиты, интеллектуальные системы учета электроэнергии, эксплуатацию линий электропередачи и энергосетей.

«То есть острая потребность в квалифицированных кадрах молодых присутствует почти во всех отраслях топливно-энергетического комплекса», — отметила она.

Отдельный запрос, по словам эксперта, формируется вокруг аддитивных технологий, производства оборудования и материалов для энергетической отрасли, а также кибербезопасности.

Сингх добавила, что с ростом количества дата-центров все более востребованной становится профессия инженера-энергетика.

Особое внимание, по ее словам, Россия и другие страны уделяют ядерной и термоядерной энергетике, поэтому в перспективе будет увеличиваться потребность в специалистах соответствующего профиля.

«Большее количество стран ставит ставку на ядерную энергетику, на термоядерную энергетику, соответственно, на инженерно-термоядерную энергию. Мы верим, что станет одной из востребованных профессий не только в России, но и в мире», — добавила Сингх.

Она также указала на растущий спрос на архитекторов цифровых подстанций, способных комплексно разворачивать новые станции и модернизировать уже существующие.

По словам Сингх, современный специалист в энергетике все чаще должен совмещать инженерные знания с цифровыми навыками, поскольку именно на стыке этих направлений сегодня формируется основной кадровый спрос.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.