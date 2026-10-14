Между Петербургом и Выборгом открыли скоростной коридор

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Куравлев; 5-tv.ru

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Четырехкилометровый отрезок вырос с двух до шести полос.

Между Петербургом и Выборгом появился скоростной коридор. В Ленобласти сегодня открыли обновленный участок федеральной трассы «Скандинавия». Четырехкилометровый отрезок вырос с двух до шести полос. Там появились новый путепровод, развязка и надземный переход для пешеходов. Трасса оснащена современным освещением и теперь соответствует самым строгим стандартам.

Не менее важен для северо-запада и новый участок Р-23, который связывает юг Ленобласти с Псковом и другими регионами. Старт движению по обновленным участкам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Объекты, которые открываем сегодня, это очередной важный шаг в повышении качества жизни наших граждан. География объектов, готовых к открытию, обширна. Это Ленинградская, Оренбургская область, Республика Крым, которая, несмотря на все сложности, выполняет свои обязательства и продолжает строить и ремонтировать дороги», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На полуострове открыли движение на новой восьмикилометровой трассе в обход Алушты. Это позволило сократить время в пути между Симферополем и Ялтой.

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