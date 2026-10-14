ЦРУ знали? Кто же все-таки подорвал «Северные потоки»

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Под окнами суда в Гамбурге, где стартовали первые слушания о диверсии, проходят сразу две акции.

Сегодня в Гамбурге стартовали первые слушания по делу о диверсии на «Северных потоках». У здания суда собрались митингующие, на скамье подсудимых — украинец, его считают исполнителем и координатором группы.

И сегодня же немецкие журналисты, которые вели собственное расследование, сделали громкое заявление: в ЦРУ с самого начала знали о подготовке к диверсии. И не просто не возражали, а предлагали финансовую поддержку.

Все детали в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Серый костюм, белая рубашка, галстук, рядом сразу три адвоката в черных мантиях. Журналисты видели, как на входе в зал Кузнецов коротко успел отдать честь — профессиональный военный, которого немецкая прокуратура считает одним из координаторов подрыва «Северных потоков». И квалифицирует это максимально жестко — как военное преступление.

«Обвинение в военном преступлении основывается, по сути, на том факте, что атакованные газопроводы не были законной целью войны, а скорее гражданскими объектами, поскольку они использовались исключительно для гражданского газоснабжения Германии и Европы», — сказал представитель федеральной прокуратуры Штефан Шмидт.

Сам подсудимый отрицает свою вину и не делает никаких заявлений, один из адвокатов утверждает, что Кузнецов не просто пользуется правом хранить молчание, а не имеет такого приказа от вышестоящего начальства.

«Речь идет о двух его непосредственных начальниках, которые однозначно заявили, что у него нет разрешения давать объяснения — ни суду, ни собственным защитникам», — сказал адвокат защиты Йес Майер-Локамп.

Все это продолжается с тех пор, как его задержали в августе прошлого года в Италии на основании европейского ордера. Не с первой попытки, но все же власти добились тогда экстрадиции в Германию — в наручниках и в сопровождении вооруженного конвоя.

Защита также пытается оспорить законность уже состоявшейся выдачи.

«Италию никогда не спрашивали, готовы ли они выдать его по обвинению в военном преступлении. Его права и права защиты были ущемлены, поскольку мы никогда не высказывались по этому поводу», — сказал адвокат Сергея Кузнецова Никола Канестрини.

Под окнами суда сразу две акции. Одна под украинскими флагами в поддержку Кузнецова. Другая — германской партией BSW, которая требует тщательного расследования и создания особой парламентской комиссии. Четыре года после взрывов в Балтийском море и первый уголовный процесс. Гамбург для него выбран не случайно: ближайший от наземной части газопровода.

Судебное разбирательство расписано на месяцы вперед, только до середины декабря назначено 16 заседаний. В обвинительном заключении более 100 страниц.

При этом ни отпечатков пальцев, ни ДНК обвиняемого на яхте, по сообщениям СМИ, не обнаружили.

Отдельной политической остроты добавляют формулировки о возможной государственной причастности. Журналист-расследователь Йорг Диль утверждает, что его команда нашла свидетельства осведомленности киевского руководства о подготовке атаки.

«Президент Украины Владимир Зеленский всегда отрицал свою ответственность за произошедшее. Тем не менее есть косвенные свидетельства, указывающие на причастность украинской стороны. Наши собственные расследования также подтверждают, что представители украинского руководства знали о готовившемся теракте», — сказал журналист-расследователь Йорг Диль.

Сегодня утром один из депутатов ХДС высказался еще резче — трубопровод принес Германии больше вреда, чем пользы.

«Хорошо, что газопровод взорвали, потому что „Северный поток“ был чудовищной политической ошибкой правительства Меркель», — сказал немецкий политик, полковник Бундесвера, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизетветтер.

«Если в итоге в судебном решении действительно будет указано, что это была государственная операция Украины, перед федеральным правительством Германии встанет вопрос, как на это реагировать», — сказал эксперт по терроризму ARD Хольгер Шмидт.

При этом российская сторона с самого начала настаивала на полном, прозрачном и международном расследовании диверсии, в том числе со своим участием, неоднократно заявляя, что в версию о небольшой группе украинских диверсантов и прогулочной яхте «Андромеда» «верится с трудом».

Первый процесс действительно начался, но ответит ли он на вопрос не только об исполнителях, но прежде всего заказчиках и тех, кто мог обеспечить настолко высокотехническую поддержку операции.

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