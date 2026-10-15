«Счастье любит тишину»: солистка группы «Город 312» рассказала о знакомстве с мужем

Диана Макарова из «Города 312» рассказала о знакомстве с мужем в церкви

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Молодоженов познакомил коллега Макаровой в неожиданном месте.

Солистка группы «Города 312» Диана Макарова и клавишник коллектива Дмитрий Притула рассказали, почему девушка не показывала мужа публике, кто их познакомил и какие эмоции вызвала свадьба. Подробностями личной жизни артистка и ее коллега поделилась в интервью 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

Певица призналась, что они с Иваном Радьковым сознательно не торопились рассказывать об отношениях. По словам артистки, для обоих было важно серьезно подойти к созданию семьи.

«Ну да, я вплотную не показывала, потому что счастье любит тишину. Мы вместе принимали это решение, мы очень серьезно подходили ко всему этому», — объяснила Макарова.

Певица рассказала, что после помолвки в церкви решила раскрыть личность избранника. Для пары было важно получить благословение Бога. Макарова также призналась, что ее познакомил с будущим мужем в церкви Притула и он сразу ей понравился.

«То, что Господь наградил меня в 23 года таким мужчиной, я вышла замуж, это такой подарок», — поделилась артистка.

Дмитрий Притула заявил, что не планировал специально знакомить Диану с будущим супругом, он просто представил друг другу знакомых ему людей. Он также уточнил, что знакомство молодоженов произошло два с половиной года назад. При этом, как рассказала певица, на момент беседы супруги женаты всего неделю, а вместе — 11 месяцев.

Макарова также вспомнила свадебное торжество, которое оказалось очень эмоциональным для молодоженов и гостей.

«Было очень трогательно, невозможно, мы взахлеб рыдали, и мой жених, и даже Диму (Дмитрий Притула. — Прим. ред.) довели до слез на свадьбе», — рассказала певица.

Артисты также отметили, что на свадьбе почти не было алкоголя, так как они не употребляют спиртные напитки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Солистка группы «Город 312» Диана Макарова вышла замуж.

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