Фото, видео: Никитин Максим/ТАСС; 5-tv.ru

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Мэр украинской столицы решил переложить ответственность на Зеленского.

Виталий Кличко сегодня оправдывался в Верховной раде за провальную подготовку Киева к зиме. Что символично, на его выступление выделили всего пять минут, за которые он прочитал свой доклад с листочка и стал перекладывать ответственность на Зеленского.

Заявил, что тот превратил начало отопительного сезона в шоу и хочет убрать самого Кличко с поста мэра. Напоследок мэр задал риторический вопрос — куда же делись те многочисленные миллиарды, которые Запад выделял Украине не только на оружие и ПВО, но и на энергетику.

На фоне энергокризиса обострился конфликт между Кличко и Владимиром Зеленским. Мэр в интервью заявил, что коррупция во время войны — «яд для страны», и призвал не терять доверие партнеров, что было воспринято как намек на скандалы в окружении главы режима.

Зеленский ответил обвинениями в адрес городской власти, заявив о «почти полном невыполнении необходимых шагов» по Киеву. Украинские депутаты, комментируя противостояние, призывают к мирным переговорам и завершению войны, тогда как руководство страны, по мнению авторов материала, предпочитает путь эскалации.

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