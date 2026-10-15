Троллят Зеленского? США ограничили Украине доступ к разведданным и Starlink

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Означает ли это разрыв военного сотрудничества Киева и Вашингтона?

Разрыв или как минимум ощутимая пауза в военном сотрудничестве Украины и США. Как результат — новый стремительный блэкаут в Киеве, который случился до того, как заработали первые сирены о воздушной опасности.

А еще радикалы стали жаловаться на слишком медленный интернет от Starlink. На таком даже дроны не полетели. Зеленский от возмущения улетел в Лондон. Впрочем, такое уже было. Корреспондент «Известий» Николай Иванов сейчас расскажет.

Вот так выглядит Киев после того, как американцы якобы перестали передавать Украине разведданные.

А вот кадры поражения ТЭЦ и военных объектов на прошлой неделе — тогда все с разведданными было хорошо. Картинка хаоса почти идентична. Да и в августе тоже.

То есть украинцы стабильно пропускают нашу баллистику, дроны. Генерация электроэнергии в Киеве стремится к нулю. Встает метро. Столица без света. Поражены мосты через Днепр.

Наше оружие долетает теперь и до западной Украины — Львов, Луцк, Тернополь. А Зеленский находит крайнего — американцев, которые вдруг остановили поток информации.

«Если говорить честно, поступали ли к нам сообщения о том, что это может быть остановлено? Да. Мои генералы сообщили мне, что на уровне военных такие сведения действительно поступали», — сказал Владимир Зеленский.

Причем в Киеве жалуются: разведданные выключили резко, посреди ночи. Вашингтон в ответ откровенно троллит Украину.

«Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, но в Киеве это сочли неубедительной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», — пишет Politico.

А ведь администрация Трампа призывала Зеленского прислушиваться к «прогнозам погоды»: как минимум шесть раз только в 2026 году Вашингтон требовал не бить по российской нефтянке.

«Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы помогаем им и делимся разведданными», — сказал президент США Дональд Трамп.

Но троллинг Киева со стороны Вашингтона не закончился. Украинские беспилотники теперь штрафуют за превышение скорости. Перебрал — получил отключение Starlink. Интернет от Илона Маска использовали для наведения и управления дальнобойными дронами.

— В настоящее время ограничение распространяется на «военный пакет» услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций.

Интернет на минималках теперь у FP-1 и FP-2, «Лютый», «Хаки-20», «Хантер-киллер». Их стандартная скорость — около 200 километров в час. А теперь им приходится замедляться, чтобы не потерять связь с оператором.

«Довести дрон до позиции, спозиционировать его, чтобы он дошел до нужной точки, это без Starlink практически невозможно. Все другие системы связи аналоговые, не спутниковые, стоят существенно дороже, сложнее в реализации и легче в подавлении, чем Starlink», — сказал военный обозреватель Алексей Живов.

Зеленский подключил «друзей». И вот уже глава МИД Польши угрожает Илону Маску.

— Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой.

Под постом Сикорского бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер оставил запись: «Лай дальше, чихуахуа». Журналисты узнали его мнение.

«Если администрация Трампа действительно намерена добиваться мира между Россией и Украиной, то одним из ключевых элементов ее политики должно стать прекращение доступа Украины к возможностям спутниковой связи Starlink», — сказал бывший военный разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Впрочем, переоценивать ограничение Starlink и передачу разведданных тоже не стоит.

«Мы читали сообщения СМИ на этот счет, ничего нам неизвестно. Но в целом, конечно же, было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях», — сказал заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце концов весной 2025 США тоже приостанавливали передачу разведданных Украины. На шесть дней. А потом Вашингтон и Киев договорились. И поток информации от Штатов восстановился в полном объеме.

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