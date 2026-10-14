«Очень ранят»: Розенбаум обратился к поклонникам с подарками с просьбой

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Артист с особой теплотой хранит презенты зрителей, но есть один нюанс.

Народный артист России Александр Розенбаум попросил поклонников, которые приносят ему розы, заранее обрезать шипы на стеблях. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в преддверии юбилейных концертов.

«Большая просьба к москвичам, и я всегда ее повторяю: если розы несете, обрежьте шипы внизу, потому что шипы розы очень ранят руку», — сказал Розенбаум.

По словам артиста, во время концерта он забирает цветы быстро, чтобы не сбивать темп выступления, и иногда ранит пальцы о шипы. Для музыканта это особенно неприятно, поскольку руки — его рабочий инструмент.

Розенбаум признался, что зрители часто дарят ему вещи, связанные с его интересами и образом жизни. Среди таких подарков — фигурки и значки с бультерьерами, медицинские халаты и военно-морские флаги.

«Любое подношение зрителя — это такая радость, это приятность великая, это счастья кусочек», — поделился артист.

Все подарки он старается сохранять и ничего не выбрасывает. Если цветов после концерта становится слишком много, Розенбаум делится ими с сотрудниками площадки — гардеробщицами, вахтерами и другими работниками.

По словам музыканта, стоимость подарка для него не имеет значения. Главное — чтобы он был сделан от души и было понятно, что человек выбирал его именно для него.

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