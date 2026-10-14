«Яндекс» спасает ключевые системы после атак: Минцифры нашло новые площадки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Компания продолжает восстанавливать инфраструктуру.

Минцифры РФ помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атак на центры обработки данных (ЦОД). Об этом РБК рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, компания смогла быстро перевести основные системы на заранее подготовленные резервные площадки. Территориальное распределение инфраструктуры снижает зависимость от отдельных крупных объектов и позволяет сохранять доступность сервисов даже при серьезных повреждениях.

«Минцифры оказало „Яндексу“ содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. <…> Компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», — сказал Шадаев.

Сейчас «Яндекс» продолжает восстанавливать инфраструктуру и переносить оставшиеся системы на сторонние площадки. В компании отметили, что распределенную инфраструктуру и резервные мощности, в том числе на независимых площадках, развивают уже много лет.

«Детали размещения вычислительных мощностей мы не раскрываем», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В октябре беспилотники трижды атаковали российские дата-центры компании. После инцидентов работа объектов была остановлена, а в сервисах «Яндекса» и других организаций произошли сбои. После атак компания занялась восстановлением инфраструктуры, переносом систем на резервные площадки и переговорами с другими облачными провайдерами о размещении данных клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство сервисов умного дома с голосовым ассистентом «Алиса» возобновили работу после сбоя. Некоторые пользователи временно потеряли возможность управлять устройствами через приложение «Умный дом с Алисой», поскольку гаджеты не подключались к сервису. В «Яндексе» сообщили, что восстановление продолжается. При этом часть функций все еще работает с ограничениями.

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