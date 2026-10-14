Защита от угроз: главные заявления Путина на совещании по кибербезопасности
Путин провел совещание по кибербезопасности
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
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Главные заявления российского лидера.
Президент России Владимир Путин провел совещание по кибербезопасности. Главные заявления российского лидера были посвящены искусственному интеллекту, вызовам в сфере внешней технологической агрессии, а также развитию цифрового контура экономики и социальной сферы.
Угрозы кибербезопасности России
Президент заявил, что на фоне гибридной внешней агрессии кибернетические угрозы выходят на новый уровень и для их нейтрализации необходимо повышать эффективность систем цифровой безопасности.
Инструменты реагирования на хакерские и иные атаки должны работать оперативно и постоянно улучшаться. Одновременно необходимо повышать координацию правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, банками и другими структурами.
Цифровизация и развитие ИИ
Для решения поставленных задач Россия системно и последовательно формирует цифровой контур, реализуя платформизацию экономики и повышая технологичность сферы социальных услуг. Также Россия активно внедряет сервисы на основе нейросетей.
РФ последовательно укрепляет технологический и производственный суверенитет, от продовольственного сектора до цифровых направлений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании специальной «тревожной кнопки» на портале Госуслуг, чтобы блокировать номера мошенников.
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