Певица Таисия Повалий честно рассказала, что не хочет быть стройной, как все

Фото, видео: Бжахова Алена/ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда позволяет себе даже жареный картофель.

Певица Таисия Повалий честно рассказала о своем отношении к диетам. Звезда в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Гала-ужине музыкальной премии «Виктория» отметила, что позволяет себе расслабиться, но при этом всегда остается в форме.

«После концертов я себе позволяю расслабиться. Потом проходит несколько дней, и, конечно же, я вспоминаю свои правила, свои определенные, ну, это не диеты, это правильное питание, скажем так, и я снова прихожу в форму», — рассказала Таисия.

Повалий не стремится быть стройной, как все, мода на таблетки и уколы худобы точно прошла мимо нее.

«Я не страдаю совершенно тем, чтобы быть такой как все, стройной, слишком стройной, наоборот, я всем говорю: «Вы — стройные, а я буду красивая!» — смеясь, отметила певица.

Однако какие-то продукты все же оказались в стоп-листе знаменитости.

«В большом количестве торты, конечно, пирожные, это очень редко я себе позволяю есть, а картошку жареную — позволяю», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чувствует себя 84-летняя мама Таисии Повалий. Ранее Нина Даниловна получила травму. Сейчас женщина занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановить состояние здоровья.

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