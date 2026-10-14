Индекс мяса: сколько килограммов говядины можно купить на среднюю зарплату в РФ

На среднюю российскую зарплату можно купить более 146 килограммов говядины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В разных регионах страны этот показатель будет отличаться.

На среднюю российскую зарплату можно купить 146, 3 килограмма говядины. Такие цифры привело издание Life.ru, проведя расчеты.

Там проанализировали данные Росстата за 2026 год по 85 регионам нашей страны. Для оценки брались не только доходы граждан в отдельном субъекте, но и стоимость мяса на этой территории.

В итоге получилось, что лучшее соотношение этих показателей в Ненецком автономном округе. В этом регионе можно приобрести 315,5 килограмма говядины, если потратить на это всю месячную зарплату. Там данный продукт в среднем стоит 508 рублей, а заработная плата — около 160 тысяч рублей.

Второй место по мясному индексу заняла Магаданская область — почти 240 килограммов. Завершает тройку лидеров Чукотка с 218 килограммами.

Меньше всего мяса получится купить на одну зарплату в Ингушетии — 65,2 килограмма. Разница между лидером списка и замыкающим составила 4,8 раза.

На среднюю по стране зарплату в 109,5 тысячи рублей можно приобрести 146,3 килограмма говядины. Если брать, что средняя стоимость этого продукта (кроме бескостного мяса) равна 748,65 рубля за килограмм. Этот показатель был выведен без учета налога на покупку.

Интересно, что высокие заработные платы еще не гарантируют лидерство в этом списке, сильно влияет и стоимость мяса в конкретном регионе. В 13 из 85 субъектах данный индекс оказался выше общероссийского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средняя начисленная зарплата в июле 2026 года перешагнула отметку в 100 тысяч рублей в 22 российских регионах. Причем доходы на Чукотке и в Магадане превышают средние показатели Москвы и Санкт-Петербурга.

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