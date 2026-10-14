Пароль «123456» на всю страну: как хакеру удалось взломать госреестр Дании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Утечку не замечали 12 дней.

Пароль «123456» позволил хакеру получить доступ к государственному реестру Дании, содержащему, по его утверждению, 88 миллионов записей. Утечку обнаружили только через 12 дней после взлома.

Источником атаки стал аккаунт сторонней IT-компании, которая работала с реестром. Злоумышленник воспользовался слабым паролем и получил доступ к масштабному массиву данных. Подозрительную активность заметили после того, как система зафиксировала аномальное количество запросов к базе.

Сам хакер утверждает, что не собирается продавать или распространять полученные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции произошла утечка данных о членах правительства после хакерских атак. В интернете появились личные данные 25 представителей кабинета министров и руководителя правительства Пятой республики Себастьяна Лекорню. В сети появились их номера телефонов, адрес и реквизиты.

Также 5-tv.ru сообщал о кибератаке с помощью искуственного интеллекта на две церкви Южной Кореи.

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