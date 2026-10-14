Сбившему актрису Ксению Добромилову мотоциклисту вынесли приговор

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Максим Заверюха выплатил матери погибшей два миллиона рублей.

Мотоциклиста Максима Завирюху, насмерть сбившего актрису Ксению Добромилову, приговорили к полутора годам принудительных работ. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее прокуратура просила назначить мужчине два года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Защита предоставила документы, подтверждающие, что Завирюха выплатил матери погибшей два миллиона рублей. При этом суд отказался прекращать уголовное дело в связи с примирением сторон.

Ксения Добромилова погибла 5 мая на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка находилась на проезжей части и снимала мотоциклистов. Один из из водителей, предположительно, не справился с управлением и сбил ее.

Актриса получила известность благодаря участию в клипе рэп-дуэта HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мотоциклист Максим Завирюха, насмерть сбивший фотографа и актрису Ксению Добромилову, общался с матерью погибшей. Мужчина не стал вдаваться в подробности их разговора.

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