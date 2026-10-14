Мать лежала в морозилке, а детям приходили сообщения от нее: жуткая история убийства

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина утверждал, что супруга госпитализирована, и запрещал родственникам заходить в подсобку.

Мужчина убил жену молотком, спрятал ее тело в морозильной камере и спустя два дня скачал приложение для знакомств. Об этом сообщило People.

Убийство произошло в доме супругов. По данным обвинения, 46-летний британец Дэвид Барраклаф связал тело своей супруги Кэролэнн и поместил его в морозильный ларь в подсобном помещении. Родственникам он запретил туда заходить.

Исчезновение Кэролэнн мужчина объяснял госпитализацией. Друзьям, соседям и своим троим детям он говорил, что навещать ее разрешено только ему.

С телефона погибшей Барраклаф отправлял детям сообщения от ее имени, обещая скорое возвращение домой. Затем он сбросил настройки устройства.

Всего через два дня после убийства мужчина скачал приложение для знакомств.

За несколько недель до ареста мужчина снял крупную сумму наличных с общего счета супругов. Камеры видеонаблюдения также зафиксировали его регулярные посещения пабов.

Пятого марта Барраклаф пришел в полицейский участок и признался: «Я убил свою жену». После этого сотрудники полиции обнаружили тело Кэролэнн в морозильной камере.

Мужчина утверждал, что жена первой напала на него с молотком, а он защищался. Обвинение указало, что на записях камер у него не было видимых повреждений лица или тела.

Свои последующие после убийства действия Барраклаф объяснял тем, что у него было разбито сердце, а он сам был сбит с толку. Старший королевский прокурор заявила, что его поведение «явно не соответствовало человеку в трауре».

Барраклаф признал вину в первый день судебного разбирательства. Его приговорили к пожизненному заключению.

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