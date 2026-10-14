На SHAMAN написали заявление в полицию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Музыкант Александр Незванов обратился в правоохранительные органы из-за предполагаемого нарушения авторских прав певцом.

Музыкант Александр Незванов обратился в полицию из-за предполагаемого нарушения авторских прав певцом SHAMAN. Как рассказал заявитель в беседе с 5-tv.ru, его адвокат подал соответствующее заявление с просьбой провести проверку. Поводом стало предполагаемое сходство музыкальных произведений.

По словам Неванова, собственный трек под названием «Россия-мама» он выпустил еще в 2023 году. В июле 2026 года музыкант услышал новую композицию SHAMAN и решил, что она похожа на его работу. В связи с этим он попытался взыскать с исполнителя десять миллионов рублей.

Однако добиться рассмотрения иска не удалось. Как утверждает Незванов, суд не стал рассматривать его требования из-за несоблюдения обязательного досудебного претензионного порядка. После этого заявитель направил претензию, но ответа, по его словам, так и не получил.

Музыкант также сообщил о проблемах с распространением собственной песни. Он утверждает, что после возникновения конфликта его композиция исчезла с музыкальных площадок. Причины удаления заявитель не уточнил. Впоследствии ему пришлось самостоятельно загрузить трек повторно.

Теперь Незванов рассчитывает на проверку правоохранительных органов. По его информации, предполагаемая экспертиза должна занять около семи дней. При этом выводов специалистов о сходстве произведений пока нет.

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