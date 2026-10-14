Кома и рваные раны: в Краснодарском крае собаки напали на 12-летнего ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Мальчик и его приятель пошли на рыбалку, где встретили четырех агрессивных питбулей.

Двенадцатилетний Артем попал в реанимацию в результате нападения собак в Курганинске. Об этом 5-tv.ru сообщил отец мальчика Алексей Анацкий.

Ребенок вместе с другом отправились рыбачить на один из местных прудов. Там на мальчиков набросились четыре собаки — предположительно, породы питбуль. Приятель сумел спастись, у самого Артема множественные рваные раны левого плеча и головы.

Несовершеннолетнего госпитализировали в краевую детскую больницу в Краснодаре. Медики ввели раненого в искусственную кому, пока залечивают ему раны.

Также мужчина уточнил, что предполагаемую виновницу задержали, агрессивных животных изъяли на обследование ветеринарной службой. Идет следствие, в релизе Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; Telegram/ СУ СКР по Краснодарскому краю / kubansledcom; .5-tv.ru

Подозреваемая — предпринимательница, она предоставляла услуги платной рыбалки в местных водоемах. Следствие считает, что в день нападения она заранее не позаботилась о безопасности участка, на который отправились рыбачить Артем и его друг, что и привело к трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как взыскать деньги с хозяина собаки после нападения.

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