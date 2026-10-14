«Российская энергетическая неделя» стартовала в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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На форуме предстоит обсудить перспективы развития, передовые технологии и подготовку квалифицированных кадров.

Расширение глобального диалога и сотрудничества в сфере ТЭК крайне важно, в том числе для обеспечения безопасности логистических маршрутов.

Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам «Российской энергетической недели», которая стартовала в Москве. Президент также отметил, что на форуме предстоит обсудить перспективы развития глобальной энергетики, изменения на рынках нефти и газа, внедрение передовых технологий и подготовку квалифицированных кадров.

Сегодня на полях форума вице-премьер Александр Новак провел заседание правкомиссии, где обсудили вопросы развития электроэнергетики до 2032 года.

«Особое внимание следует уделить сбалансированности электроэнергетической системы. Важно обеспечить своевременный ввод генерирующих мощностей, развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры, устранение ограничений на передачу электроэнергии и создание необходимых резервов мощности», — сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

У участников «Российской энергетической недели» впереди еще три дня насыщенной деловой программы.

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