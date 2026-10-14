Члены «Общины баталхаджинцев*» причастны к подрыву поезда «Невский экспресс»

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Трагедия произошла в 2009 году.

Члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева*— баталхаджинцев**» причастны к подрыву поезда «Невский экспресс» в 2009 году. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Так, несколько представителей общины причастны к <…> подрыву 27 ноября 2009 года поезда „Невский экспресс“ на территории Тверской области, в результате которого погибли 27 человек, 132 получили телесные повреждения, жертвами стали женщины и дети», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел 27 ноября 2009 года на 284-м километре Октябрьской железной дороги на перегоне Угловка — Алешинка, на границе Тверской и Новгородской областей. В результате взрыва с рельсов сошли вагоны скорого пассажирского поезда № 166, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. В составе находились 682 человека: 661 пассажир и 21 сотрудник поездной бригады.

По информации ФСБ, входящие в состав общины криминальные группы продолжают совершать убийства, разбойные нападения, а также хищения имущества.

В этой связи правоохранительными органами проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию всех преступлений, совершенных членами общины.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

** — запрещенная в России террористическая организация.

