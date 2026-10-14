Накиньте шарф и шапку: ослабляет ли осенний холод иммунитет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист советует контролировать сон, питание и влажность воздуха.

Осеннее похолодание само по себе не становится причиной снижения иммунитета. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Переохлаждение, недосып и тесные контакты с больными провоцируют простуду. Однако холод не является прямой причиной инфекции. Как пояснила специалист, на холоде нос и горло хуже обороняют организм от вирусов. Сухой воздух в отапливаемых помещениях ухудшает состояние слизистых, из-за чего они сильнее реагируют на раздражение. При этом убедительных доказательств прямого воздействия температурных перепадов на иммунитет нет.

«Переохлаждение не является прямой причиной инфекции, но может создавать менее благоприятные условия для местной защиты», — подчеркнула Бурнацкая.

Врач указала, что значительно опаснее продолжительное переохлаждение, нехватка сна и тесные контакты с зараженными. Специалист также отметила, что частые простуды не всегда свидетельствуют о «слабом иммунитете». К врачу стоит обращаться только тогда, когда инфекции протекают тяжело, требуют антибиотиков или если восстановление затягивается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал мнение о высокой вероятности появления нового пандемического варианта гриппа в обозримом будущем. По его словам, вирус эволюционирует и приобретает способность обходить защитные системы организма. Он не исключил, что новый пандемический штамм гриппа может появиться еще до 2029 года. Мутации происходят со штаммами гриппа, они ищут лазейку и стремятся стать более вирулентными, чтобы преодолевать иммунитет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.