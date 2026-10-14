Снежный человек попался? Мужчина нашел бигфута и подтвердил это анализом ДНК

Фото: 5-tv.ru

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Теперь охотник намерен судиться за правду с учеными.

Мужчина обнаружил бигфута (человекообразное существо, персонаж фольклора Северной Америки. — Прим. ред.). Американец Чарльз Стюарт, известный как «змей-охотник на снежного человека», утверждает, что подтвердил находку анализом ДНК. Об этом он рассказал телеканалу News Nation.

«У нас были образцы крови, волос и фекалий, и мы просто отправили их на анализ через моего друга, который работал в ветеринарной лаборатории ДНК Корнеллского университета», — заявил он.

Мужчина утверждает, что обнаружил бигфута в горах Адирондак в штате Нью-Йорк

По словам Стюарта, результаты показали «58,5% неандертальских и денисовских генов». Он опубликовал фотографии мохнатых останков и документ, который называет отчетом университетской лаборатории. В нем, как утверждает мужчина, образец отнесен к архаичным видам человека, а не к человеку разумному.

Сам университет отрицает причастность к исследованию предполагаемых останков. Стюарт обвинил учреждение во лжи и намерен обратиться в суд, потребовав десять миллионов долларов компенсации.

Заявления мужчины вызвали скепсис и среди исследователей бигфута. Мэтью Манимаркер из Организации полевых исследователей снежного человека назвал находку подделкой.

Ранее похожие заявления уже оказывались мистификациями. В 2008 году за останки снежного человека выдали резиновый костюм, замороженный в глыбе льда.

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