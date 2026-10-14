Десятки детей оказались в больнице: массовое недомогание в школе Алма-Аты расследует полиция

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в школе в Алма-Ате

Фото: © РИА Новости/Василий Крестьянинов

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У воспитанников интерната обнаружили симптомы острой кишечной инфекции, учреждение временно закрыли.

Уголовное дело возбуждено после массового недомогания учащихся Республиканской физико-математической школы в Алма-Ате. На данный момент 48 школьников находятся в больнице, еще шестеро остаются под наблюдением в медицинском изоляторе интерната. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Дело завел отдел полиции при управлении полиции Бостандыкского района. Правоохранители намерены установить причины и обстоятельства произошедшего в рамках комплекса следственных мероприятий.

Ранее управление общественного здоровья Алма-Аты сообщило о госпитализации учеников с симптомами острой кишечной инфекции. Специалисты проводят обследование, а работу школы временно приостановили.

В полиции уточнили, что при расследовании будут учитывать результаты проверки санитарно-эпидемиологической службы. После установления всех обстоятельств будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кюрдамирском районе Азербайджана 91 человек отравился во время свадебного торжества. Среди пострадавших оказались 68 взрослых и 23 ребенка. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь. Специалисты устанавливают причины массового отравления. По факту произошедшего ведется расследование.

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