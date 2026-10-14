Оператор аттракциона в парке развлечений изнасиловал 19 девочек младше 13 лет

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Расследование началось после жалобы одной из жертв родителю.

Оператор аттракциона в парке развлечений совершил сексуальное насилие в отношении 19 девочек младше 13 лет. О ходе дела рассказала детектив-инспектор, передает Metro.

«Я хотела бы отметить мужество жертв этого преступления, которые проявили невероятную смелость, рассказав о случившемся», — сказала она.

Работник британского парка развлечений Дрейтон Мэнор признал свою вину в ходе расследования.

Джозеф Люк Хэммонд устроился в марте 2024 года. В августе одна из девочек сообщила родителю о сексуальном насилии, совершенном в отношении нее. Руководство парка изучило записи видеонаблюдения и отправило мужчину домой. В тот же день его арестовали.

Представитель парка пояснил, что после получения жалобы Хэммонда немедленно отстранили, а затем уволили. Он также сообщил, что меры безопасности в Дрейтон Мэнор включают проверку рекомендаций сотрудников и обучение персонала.

Фернивал призвала родителей и опекунов напрямую обращаться в полицию, если они подозревают, что их ребенок тоже мог пострадать.

До вынесения приговора Хэммонда отпустили под залог.

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