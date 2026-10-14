Крайне неуместно: премьер-министр Японии крупно оскандалилась

Фото: www.globallookpress.com/ POOL

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Поводом стали слова чиновника о сокращении финансирования двух муниципалитетов после выборов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити впервые допустила возможность отставки министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яну. Поводом стали его заявления о сокращении государственных ассигнований муниципалитетам, чьи руководители не поддержали политика на всеобщих выборах. Об этом сообщило EADaily.

На заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента Такаити назвала слова министра крайне неуместными и заявила, что рассмотрит вопрос о его дальнейшем пребывании на государственной службе. Премьер также подчеркнула, что не станет исключать кадровых решений, если подтвердится нарушение Яной избирательного законодательства.

Речь идет в том числе о подозрениях в том, что во время предвыборной кампании сторонникам политика предоставляли бесплатные автобусы. Сам Яна неоднократно извинялся за свои высказывания и утверждал, что не добивался реального сокращения финансирования в качестве давления на избирателей.

Ранее Такаити отказывалась отправлять министра в отставку. Яна получил нынешнюю должность в сентябре по инициативе премьер-министра.

Скандал начался после встречи Яны с активистами правящей Либерально-демократической партии в мае. Тогда политик рассказал, что добился существенного сокращения дотаций на дорожное хозяйство двум муниципалитетам в своей избирательной округе, где мэры не поддержали его кандидатуру. Аудиозапись этих слов позднее появилась в одном из популярных еженедельников.

На февральских выборах в нижнюю палату парламента Яна проиграл в своем округе в префектуре Тотиги, несмотря на личную агитацию Такаити в его поддержку. При этом он прошел в парламент по пропорциональной системе, а позднее получил министерский пост.

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