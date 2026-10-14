Похудела и подстриглась: Евгения Осипова изменилась до неузнаваемости

Фото, видео: Соколов Роман/ТАСС; Instagram*/ evgeniyaosipova_official; 5-tv.ru

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Звезда «Доярки из Хацапетовки» показала себя подписчикам впервые за долгое время.

Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова похудела и обновила прическу. Кадры после своего преображения артистка опубликовала в соцсети.

На видео непривычно стройная Евгения щеголяет укороченной стрижкой — эта публикация стала первой за долгое время на странице актрисы.

«Я долго не была в соцсетях. Все сразу „что случилось“. Вот она я, полет нормальный» — с улыбкой сообщила Осипова, демонстрируя свою новую внешность.

Артистка также извинилась перед фанатами за долгое отсутствие в блоге. По словам Осиповой, она похудела настолько, что опять носит старые вещи, которые на протяжении семи лет были ей малы. Евгения похвасталась, что не применяла для своего преображения никаких искусственных бьюти-процедур.

Поклонники в комментариях завалили актрису комплиментами и отметили, как сильно она изменилась.

Ранее певица Валерия рассказала о том, как ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, заметно похудел и избавился от храпа. По ее словам, это положительно сказалось на самочувствии супруга — вернулись бодрость и активность, он стал чувствовать себя легче и моложе.

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