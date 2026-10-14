«Это не прорыв»: почему ИИ не сможет заменить иконописца

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В Белоруссии осветили изображение святых, созданное при помощи нейросетей.

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить человека-иконописца. Об этом изданию Life.ru сказал протоиерей, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве Александр Ильяшенко.

«Прежде всего, икона, созданная искусственным интеллектом, это не прорыв, потому что искусственный интеллект может сделать только более или менее удачную копию. Но поскольку это программа, это бездушное творение бездушного автора, так что это тоже никаким прорывом быть не может», — заявил священнослужитель.

Он отметил, что вряд ли представители Русской православной церкви (РПЦ) будут создавать оригинальные иконы через ИИ. Иначе это будет беда, так как их может писать только человек.

Протоиерей также добавил, что некоторые иконы копируют и новые технологии просто создали еще один способ копирования. При этом освятить можно и копию, и фотографию, и созданное при помощи ИИ изображение, если, конечно, оно не противоречит церковным канонам. А вот сам способ не освящается.

Интересно, что в Белоруссии уже освятили икону, созданию нейросетью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что использование ИИ при написании музыки неизбежно изменит подход к созданию песен и может снизить мотивацию людей совершенствовать свои навыки. Такого мнения придерживается народный артист России Игорь Николаев.

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