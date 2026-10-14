Секс до остановки сердца: когда страсть в постели становится угрозой для жизни

Фото: www.globallookpress.com/ Sebastian Gollnow

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Давление на шею способно закончиться трагедией.

Засос на шее, царапины на спине и желание добавить в интимную жизнь острых ощущений — все это может быть частью сексуальных экспериментов. Но если ради удовольствия партнеры начинают ограничивать дыхание друг друга, игра рискует закончиться трагедией. О том, почему удушение во время секса опасно для жизни и можно ли по следам на теле вычислить измену, Life.ru рассказал врач судебно-медицинской экспертизы Сергей Гаврилов.

Некоторым привычных ощущений в постели со временем становится мало. Кто-то начинает экспериментировать с болью, а кто-то пытается усилить возбуждение с помощью нехватки кислорода. Последнее в медицине называют эротической асфиксией — ограничением дыхания ради сексуального удовольствия.

Все дело в том, что кислородное голодание способно вызывать головокружение и необычные ощущения, которые человек может принять за эйфорию.

Самое опасное в таких экспериментах — сдавливание шеи. Здесь расположены каротидный синус, участвующий в регуляции артериального давления и сердечного ритма, и блуждающий нерв, влияющий на работу сердца. Их раздражение при давлении на шею может привести к резкому замедлению сердцебиения и даже внезапной остановке сердца.

«Нормально это или нет — зависит от человека. На ринге кровоподтек нормален, на улице — нет. Засос на улице от незнакомца — ненормально, а в постели, по обоюдному согласию — это личное дело двоих. С точки зрения судебной медицины это ничто. А хорошо это или плохо — должны решать юристы и сами люди. Любое повреждение для организма нехорошо, но если люди делают это добровольно, то это их выбор. Боксер идет на ринг, и никто не говорит, хорошо это или плохо. Для боксера ринг — то же самое, что постель для влюбленных. Главное — обоюдное согласие и отсутствие опасности для жизни», — высказался Гаврилов.

Есть и другая практика — аутоэротическое повешение. Человек намеренно вызывает кислородное голодание ради возбуждения, однако при потере сознания уже не может контролировать происходящее. В результате сексуальный эксперимент может закончиться случайной смертью.

Синяки, засосы и царапины нередко становятся поводом для неприятных вопросов между партнерами. Особенно если следы обнаруживаются там, где их совсем не ожидали увидеть.

Однажды к Гаврилову обратилась женщина, которую насторожили ссадины на спине мужа. Она хотела выяснить, мог ли судебный эксперт определить, как именно появились повреждения, поскольку подозревала супруга в измене.

Однако даже специалист не способен прочитать по царапинам всю историю чужой интимной жизни. Ссадины могут возникнуть от трения о твердую поверхность, а оставить их способны в том числе ногти. Параллельные следы на коже могут подсказать возможный механизм повреждения, но не доказывают, что произошло в действительности.

«Четко ответить, это во время секса или нет, эксперт не может», — пояснил врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители объяснили, с чем связаны трудности в постели. Речь идет не только об интимной близости, но и о проблемах со сном.

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