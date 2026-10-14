Киев погрузился во тьму, поезда встали: последствия массированного удара ВС РФ

После ударов ВС РФ в Киеве возникли перебои с электричеством и движением поездов

Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Российские военные атаковали электроподстанции, депо и вокзалы в нескольких областях Украины.

В Киеве произошли масштабные отключения электроэнергии после повреждения энергетической инфраструктуры. Также была нарушена работа столичного железнодорожного узла. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По его данным, удары пришлись по объектам в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Повреждения получили локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.

Из-за отключений электроэнергии движение на некоторых железнодорожных направлениях оказалось заблокировано, поэтому пришлось организовывать альтернативные маршруты. Киевский железнодорожный узел также приостанавливал работу из-за угрозы применения баллистических ракет. Сейчас движение поездов постепенно возобновляется.

В Минобороны РФ заявили, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

«В результате поражены в Киеве: центр обработки данных „АТМ Укрсиббанк“, теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4), теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-5)», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, в Киевской области были поражены Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и электроподстанция «Киевская». В Харькове и Харьковской области под удар попали Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС.

В российском оборонном ведомстве заявили, что перечисленные объекты использовались для обеспечения военной промышленности, логистики и других нужд ВСУ.

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