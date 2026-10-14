Трамп анонсировал масштабную геологоразведку в Гренландии

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Президент США также назвал остров стратегически важным для обороны страны.

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к запуску крупной геологической разведки полезных ископаемых в Гренландии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых готовится начаться в нашей новой и прекрасной Гренландии!» — сказал он.

Трамп отметил, что отдельные эксперты считают запасы легкодоступной нефти на острове значительно выше, чем на большинстве других территорий планеты. Однако точных цифр по месторождениям он не привел.

Президент США подчеркнул стратегическую ценность Гренландии для безопасности США и Европы. По его мнению, географическое расположение острова дает уникальные преимущества и для обороны, и для наступательных действий.

«Любая будущая атака на Соединенные Штаты должна будет пройти через Гренландию, где наша оборона будет регулярно сбивать беспилотники, ракеты или любые другие формы оружия, которые еще даже не изобретены», — заявил он.

Также Трамп указал, что положение Гренландии позволит американским вооруженным силам выиграть дополнительное время для ответа на вероятные угрозы и обеспечить результативное выявление возможных атак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает приостановить закупочную систему, посредством которой Украина снабжается оружием. Цель таких действий — вынудить Киев прекратить удары по российским энергообъектам. Американские представители связываются с официальными лицами как в Евросоюзе, так и на Украине.

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