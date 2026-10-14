У Папы Римского диагностировали рак

Фото, видео: Reuters/Elisabetta Trevisan; 5-tv.ru

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Льву XIV перенес операцию на легком.

Главе Ватикана провели успешную операцию — у 71-летнего Льва XIV диагностировали рак.

Опухоль обнаружили на ранней стадии. Вчера ему удалили нижнюю долю правого легкого. Известно, что в больнице святой отец останется примерно на неделю, а все публичные мероприятия отменены до 20 октября.

Судьба ноябрьской поездки Папы по Южной Америке тоже пока под вопросом. Аналитики отмечают, что смена главы Католической церкви возможна по состоянию здоровья. Так, в 2013 году Бенедикт XVI добровольно отрекся от престола, сославшись на преклонный возраст и нехватку сил. Но судя по прогнозам врачей, первому в истории Папе, рожденному в США, идти на такие меры ради лечения вряд ли понадобится.

До обнаружения узла в легком о проблемах со здоровьем Льва XIV сообщений не было: он ведет активный образ жизни, играет в теннис и занимается плаванием.

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