Стало трудно дышать: Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее у артистки уже был похожий приступ.

Народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Госпитализацию актрисы подтвердила ее дочь в разговоре с 5-tv.ru.

Самочувствие Федосеевой-Шукшиной ухудшилось дома. Она испытывала трудности с дыханием и больше не могла ходить самостоятельно. Родственники обратились за помощью к медикам и вызвали скорую.

Актрису госпитализировали с сердечной недостаточностью. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина уже переносила приступ с затрудненным дыханием. После осмотра врачами серьезных отклонений у 87-летней актрисы не обнаружили, ее состояние улучшилось.

По словам дочери Ольги, артистка продолжала принимать необходимые лекарства. Родственники также следили за ее состоянием, а в квартире была установлена тревожная кнопка для вызова врачей.

Ольга Шукшина предположила, что на самочувствие матери могла повлиять смена погоды. По ее словам, теперь актрисе важно восстановить сон и привычный распорядок дня.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.