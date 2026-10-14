«Встает камнем»: Шуфутинский объяснил, почему не ест в самолете

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская; 5-tv.ru

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Артист предпочитает посидеть голодным до конца полета.

Народный артист России Михаил Шуфутинский не ест еду, которую подают в самолете, так как потом испытывает от нее тяжесть в желудке. Об этом музыкант заявил 5-tv.ru на Гала-ужине премии «Виктория».

«Ребят, я хочу поесть и выпить, умираю. Мы с самолета, клянусь вам, а в самолете мы не едим. Почему? Потому что там еда замороженная, перемороженная, чаще всего. Пока ты долетишь, она у тебя камнем», — рассказал артист.

По словам звезды шансона, домашнего он с собой тоже не берет — проще потерпеть до конца полета.

Исполнитель хита «Третье сентября» вообще очень внимательно относится к своей диете. Ранее он пересмотрел рацион и урезал долю углеводов. Отказаться от сладкого было особенно непросто, но артист пошел на этот шаг ради здоровья. Кроме того, он уделяет время водным процедурам — например, в Москве музыкант регулярно плавает в бассейне своего загородного дома.

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