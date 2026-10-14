Жену снимает, но никому не показывает: Крутой объяснил, почему скрывает семейные фотографии
Игорь Крутой признался в том, что не любит фотографироваться
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Жизнь композитора можно описать фразой: «личное — не публичное».
Народный артист России Игорь Крутой не стремится превращать личные снимки в публичный контент и предпочитает фотографироваться по особым поводам. Об этом композитор рассказал в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».
На вопрос о том, любит ли он фотографироваться, композитор ответил, что делает это преимущественно в тех случаях, когда есть необходимость.
«Ну, только по мере необходимости — там, альбом выпустить или что-то такое», — сказал Крутой.
При этом музыкант отметил, что фотографии с супругой они делают во время поездок, как например недавно на «Новой волне». Личные снимки в основном остаются в телефоне и не выкладываются в публичное пространство.
Журналисты также поинтересовались, любит ли Крутой экспериментировать во время фотосессий. Композитор ответил кратко.
«Ну, я весь в экспериментах», — заявил Крутой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой рассказал о личной жизни своей дочери Александры. Композитор признался, что ему не нравится ее избранник. Однако раскрывать причину своей неприязни не стал.
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