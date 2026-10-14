Успеть до выборов: Трамп и Нетаньяху обсудили новую операцию против Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили новую операцию против Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Войска двух стран сохраняют боевую готовность.

Возможность новой масштабной операции против Ирана обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Они хотят нанести удар до выборов в обеих странах. Об этом сообщил портал Axios.

По сведениям издания, разговор американского и израильского лидеров предшествовал публичному заявлению Трампа об отказе от ударов до промежуточных выборов в конгресс.

Войска Израиля и США остаются в боевой готовности на случай, если глава Белого дома пересмотрит свою позицию.

В публикации отмечается, что возобновление боевых действий может внести значительную неопределенность в избирательные кампании обеих стран.

Выборы в Израиле назначены на 27 октября, а промежуточные выборы в США пройдут неделей позже — 3 ноября.

О приостановке ударов по Ирану до американского голосования Трамп объявил 8 октября. Тогда же он сообщил, что переговоры с Тегераном продолжаются, и охарактеризовал экономическое и военное положение Исламской Республики как тяжелое.

Несмотря на объявленную паузу в ударах, блокада Ирана, по словам президента США, останется в силе в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, украинский кризис и двусторонние отношения.

Главы государств затронули вопросы мировой энергетики и выразили готовность продолжать контакты. Путин отметил, что поставки российских энергоресурсов могут принести пользу мировой экономике.

Кроме того, стороны договорились поддерживать личное взаимодействие и продолжить контакты между администрациями президентов, спецслужбами и другими ведомствами.

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