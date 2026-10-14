«Чтобы произошло что-то»: Киркоров рассказал, как познакомился с 19-летней красавицей

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Король поп-эстрады считает, что участие в конкурсах является важным для творческих людей.

Народный артист России Филипп Киркоров считает, что конкурсы необходимы для того, чтобы творческие люди имели возможность проявлять себя, добиваться успехов и заявлять о своих достижениях. Об этом певец сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027».

Киркоров вспомнил о том, какой была его первая встреча с моделью Валентиной Алексеевой. Король поп-эстрады был в числе жюри конкурса «Мисс БРИКС-2026», победительницей которого стала 19-летняя Валентина.

«Я думаю, что не только музыкальные конкурсы, но и вообще конкурсы помогают. Вот мы с Валентиной встретились на конкурсе „Мисс БРИКС“. Если бы не этот конкурс, и, если бы я не был бы там членом жюри, я бы не познакомился с Валентиной, не увидел ее красоты, не услышал, как она разговаривает, насколько она образовалась, насколько она интересна», — сказал артист.

Киркоров поделился своими размышлениями на тему пользы подобных мероприятий.

«Конкурс дает всегда шанс на встречу, на какое-то такое знакомство и на то, чтобы произошло что-то с человеком дальше», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой подарок готовит Филипп Киркоров на юбилей Николая Баскова.

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