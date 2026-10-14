Безруков стал черным магом: чем удивит новая сказка «Чудо-Юдо»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киносказка расскажет о магии, взрослении и семейных отношениях.

В российском кинопрокате готовится к выходу сказка «Чудо-Юдо», где Сергею Безрукову, Виктории Исаковой и Софии Лопуновой предстоит разбираться с магией, готическими декорациями и семейными тайнами в стенах трехсотлетнего замка. Чем удивит новая история для всей семьи — увидел Николай Никулин.

Сергей Безруков в роли черного мага. Виктория Исакова в роли волшебницы. И София Лопунова в роли их дочери. С такими суровыми родителями ей, конечно, по сюжету трудно, но не трудно было на площадке. На премьере фильма «Чудо-Юдо» актриса призналась: все друг другу улыбались и давали дружеские советы.

«Сергей Витальевич вообще чудесный партнер. Ты с ним чувствуешь себя безопасно, свободно и весело. Ты можешь позволить себе шутить. Он может позволить себе с тобой шутить», — сказала актриса София Лопунова.

Где-то в горах живут маги. Одного могущественного зовут Черногор. Трон у него как у графа Дракулы, а характер, пожалуй, еще суровей. Добавим, что играет его Сергей Безруков, и живет его герой в старом замке, которому 300 лет, и картина становится полной. Мрачная картина и вместе с тем смешная. Именно у Черногора, своего вредного отца, должна его дочь Отрада попросить разрешения выйти замуж за царевича Панкрата. Вернее, формально это должен сделать жених, но оттого совсем не легче.

«Мне самому очень хочется быть характерным, острохарактерным. И мне очень нравятся комедийные работы. У меня в театре много комедийных ролей. А вот в кино их не так много. Поэтому я был рад, когда Сергей Михайлович Сельянов позвонил и предложил почитать сценарий "Чудо-Юдо"», — сказал актер Сергей Безруков.

У нас выходит много сказок, право слово, но страшных сказок — дефицит. И дело не в том, что страшная сказка должна напугать зрителя, нет, в этой много шуток, а в том, что на экране — готическая эстетика, идеально подходящая для теплого осеннего вечера.

Собственно, а кто же такой Чудо-Юдо? Это мифологический герой, умеющий превращаться и в птицу, и в рыбу, и в волка, который помогает Отраде. Ей на совершеннолетие подарили волшебную палочку, но выяснилось, что магия по наследству не передалась. Нужно Отраде, по совету мамы, выйти замуж за человека. А Чудо-Юдо пусть за ней присмотрит.

«Мы снимали в Хибинах, это Кольский полуостров. Там горы замечательные. И была сложная операция, когда мы поднимали декорации на эту гору. Брали тяжелые тягачи, специальной машиной, потому что была сложная дорога», — сказал режиссер Серик Бейсеу.

Героиню Виктории Исаковой зовут Болотница. Живет потому что на болотах. Когда-то с Черногором их дороги разошлись, но спустя годы обиды забылись, и родителям Отрады настало время услышать друг друга.

«Многие темы важные: это и взросление, и проблемы отцов и детей, проблемы между мужчиной и женщиной. Просто это все в сказочной форме, но при этом глубоко», — сказала заслуженная артистка России Виктория Исакова.

И пусть магия в фильме черная, а замок, где разворачивается значительная часть действия, готический, все-таки кино это светлое, доброе, семейное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

