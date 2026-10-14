«Есть определенная дозировка»: актер Бондаренко раскрыл секрет похудения

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артист не ставит своей целью «измениться до неузнаваемости».

Актер Станислав Бондаренко раскрыл, как худеет с помощью уколов. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория-2027».

Бондаренко рассказал, что на пути похудения не ставит перед собой цель «изменить себя до неузнаваемости». Он уточнил, что сейчас находится в процессе сушки тела и делает инъекции определенной дозировки.

Сушка тела — это целенаправленный процесс снижения процента жировой прослойки при сохранении или даже увеличении мышечной массы, что позволяет подчеркнуть рельеф и придать фигуре более подтянутый, спортивный вид.

«Есть определенная дозировка, которой я сейчас придерживаюсь, это по сушке. То есть мне не надо полностью похудеть, изменить себя до неузнаваемости. У меня нет такой задачи, чтобы я изменил себя от там, допустим, минус 30 килограмм. У меня нет такой задачи, хотя все, слава богу, делается все равно в совокупности», — поделился актер.

Станислав подчеркнул важность системного подхода к подобной терапии, и привел в пример состояние после отмены препарата — «с тобой может произойти все, что угодно».

«Все-таки нужна сила воли», — резюмировала жена актера Аурелия.

Станислав и Аурелия воспитывают трех дочерей, младшая из которых родилась в начале сентября 2026 года. У артиста также есть сын Марк, который родился в 2008 году в браке с актрисой Юлией Чиплиевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причине смены имени новорожденной дочери Бондаренко.

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