Привычные семечки связали с давлением и холестерином: что нашли диетологи

Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

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Врачи нашли в этом простом продукте три компонента, о которых стоит знать гипертоникам.

Тыквенные семечки могут стать полезным дополнением к рациону людей, которые следят за артериальным давлением. Диетологи Лиза Эндрюс, Эми Дэвис и Патрисия Колесо рассказали Eating Well о веществах в составе продукта, связанных с работой сосудов и сердца.

Одним из главных преимуществ семечек специалисты назвали содержание магния. По словам Эндрюс, в 30 граммах продукта находится более 150 миллиграммов этого минерала — около 37% рекомендуемой суточной нормы.

Магний способствует расслаблению стенок сосудов и улучшению кровотока. Поэтому достаточное количество этого вещества в рационе имеет значение для поддержания нормального состояния сосудистой системы.

Еще один компонент тыквенных семечек — аминокислота аргинин. В организме из нее образуется оксид азота, который помогает расширять сосуды. Таким образом, аргинин также связан с процессами, влияющими на кровоток.

Дэвис отдельно отметила содержание калия. Этот минерал участвует в выведении избыточного натрия через почки и помогает регулировать сосудистый тонус. За счет этого достаточное поступление калия с пищей способствует поддержанию нормального артериального давления.

Польза продукта связана не только с минералами. Колесо обратила внимание на высокое содержание ненасыщенных жиров. При замене ими насыщенных жиров в рационе можно уменьшить уровень «плохого» холестерина.

Снижение уровня такого холестерина, в свою очередь, помогает уменьшить риск образования атеросклеротических бляшек. Поэтому тыквенные семечки могут быть одним из продуктов, которые вписываются в рацион человека, следящего за состоянием сосудов и артериальным давлением.

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