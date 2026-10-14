Крутой раскрыл свое отношение к парню его дочери Александры

Игорь Крутой заявил, что ему не нравится парень его дочери

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Молодой человек старше девушки на год.

Народному артисту России Игорю Крутому не нравится парень его дочери Александры. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027».

Отвечая на вопрос журналиста о возможной свадьбе, композитор заверил: ничего подобного не планируется. Крутой дал понять, что не собирается давить на избранника Саши в плане женитьбы.

Артист признался в том, что ему «не нравится» парень дочери. Причину он объяснять не стал.

«Мне не по душе», — коротко объяснил Крутой.

Композитор не отреагировал ни на одно предположение о причине отсутствия своей благосклонности к молодому человеку, выдвинутое журналистами.

Тогда же Игорь Крутой эксклюзивно поделился с 5-tv.ru историей о том, как набил парное с дочерью тату. Событие случилось в Майами, по первому впечатлению тату-салон показался композитору странным. Но артист должен был сдержать данное дочери обещание, и набить дату ее появления на свет, в то время как она сделала то же самое с его датой рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Игорь Крутой раскрыл детали создаваемого им саундтрека к фильму Сарика Андреасяна «Война и мир».

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