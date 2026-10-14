Отправили отдыхать, но вернулся он в гробу: в оздоровительном лагере Сочи погиб подросток

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Следователи проверяют обстоятельства смерти подростка из Мурманской области, родители которого заявили о возможном бездействии сотрудников лагеря.

В оздоровительном лагере в Сочи погиб 15-летний подросток из Мурманской области. Родители юноши заявили, что сотрудники лагеря могли не оказать ему своевременную медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, мать погибшего рассказала средствам массовой информации о возможном бездействии работников лагеря при ухудшении состояния ее сына. Родители также выразили несогласие с ходом расследования уголовного дела.

Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и должно дать оценку действиям ответственных лиц.

Претензии родителей связаны прежде всего с оказанием медицинской помощи подростку. По их версии, при ухудшении состояния юноши сотрудники лагеря не приняли необходимые меры своевременно.

В пресс-службе СК не уточнили в представленном сообщении обстоятельства, при которых подросток почувствовал себя плохо, а также причину его смерти. Поэтому утверждения родителей о возможном бездействии работников лагеря пока остаются предметом проверки.

История произошла на фоне других случаев с детьми во время организованного отдыха и туристических поездок. Так, 12 октября ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило о спасении 11-летнего туриста с признаками обморожения во время сплава в районе озера Приливного.

В случае с подростком в Сочи окончательные выводы о причинах смерти и возможной ответственности сотрудников лагеря должны быть сделаны по итогам расследования уголовного дела.

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