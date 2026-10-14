Крутой признался, что скрывал от жены необычный эксперимент с дочерью

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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В Майами она привезла отца в «контору с сильным запахом» и заставила дать слово, что он не откажется.

Одним из экспериментов в жизни народного артиста России Игоря Крутого стала татуировка. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория-2027».

Композитор продемонстрировал тату на левой кисти и объяснил, как оно появилось. Игоря «заставила» поучаствовать в эксперименте его младшая дочь, в знак поддержки она тоже набила себе тату с датой рождения отца. Событие случилось в Майами.

«Здесь написан ее (младшей дочери. — Прим. ред.) день рождения, а у нее выколот мой день рождения. Она меня заставила, я не хотел. Она меня привезла, это было в Майами. Она говорит: «Мы едем? Ты даешь слово?» Я говорю: «Ну, поехали», — рассказал Крутой.

Композитор поделился, что он делал процедуру татуажа в «какой-то конторе с сильным запахом». Но он заверил, что антисанитарии не было, так как Александра (дочь певца) «все проверила».

На вопрос корреспондента про реакцию жены артиста, он пояснил: ей пришлось принять совершенное.

«На третий день она поняла, у нас перевязанные пальцы были. Она поняла: „Что это у вас там?“ (изображает свою жену. — Прим. ред.) — „Да, мы там…“ Ну а что делать?», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Игорь Крутой пишет музыку для фильма Сарика Андреасяна «Война и мир».

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