Переполох из-за аэрогриля: из аэропорта Внуково эвакуировали пассажиров

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Пассажиров вывели из зоны внутреннего вылета терминала А.

В московском аэропорту «Внуково» провели частичную эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили в официальном канале авиагавани в мессенджере МАКС.

«В 23:10 в зоне внутреннего вылета Терминала А сработала пожарная сигнализация в одном из заведений общепита. Была проведена частичная эвакуация пассажиров», — говорится в сообщении.

После обследования стала известна причина срабатывания датчика: реакцию вызвали пары, которые образовались в кафе при мойке аэрогриля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подавшем сигнал бедствия самолете Boeing-737. Он направлялся из Рима в Дублин, оповещение было зафиксировано во время движения над Европой. Посадка прошла в штатном режиме. Неизвестной остается причина подачи сигнала – это предстоит выяснить специалистам и представителям авиакомпании. Примечательно, что этот инцидент стал пятым подобным в Европе с начала суток 13 октября.

Также известно о самолете Airbus, подавшем сигнал бедствия у берегов Чили. Конечным пунктом было Перу. Однако, посадка в аэропорту Антофагасты прошла благополучно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.