Нидерланды отказали в визах трем ведущим российским гимнасткам

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Причина звучит абсурдно: хрупких девушек считают «угрозой международным отношениям».

Нидерланды не пустили звезд российской спортивной гимнастики на чемпионат мира. Лидерам женской команды — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой — отказали в визах. Причина звучит абсурдно: хрупких девушек считают «угрозой международным отношениям». Чемпионат мира в Роттердаме позволяет отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

При этом МОК и спортивные федерации разных стран давно сняли ограничения и не против участия наших атлетов, но национальные правительства отдельных стран продолжают вставлять палки в колеса. И Россия не оставит это без внимания.

«Без лидеров чемпионат мира — он фейковый в Роттердаме. И сейчас мы проводим консультации, предварительно все идет к тому, что чемпионат мира в Нидерландах будет лишен статуса и квалификации к Олимпийским играм. Ну а сама эта страна будет просто меньше получать соревнований. На этом примере европейцы, Нидерланды и в целом Евросоюз показывают себя во всей красе», — сказал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

И вот как прокомментировала новость об отказе выдать визы гимнастка Ангелина Мельникова:

«Хочется, чтобы все было честно, справедливо, чтобы тебя уважали как команду, как сильнейшую в мире по спортивной гимнастике. Нет, они устраивают непонятно что», — говорит спортсменка.

На данный момент из 61 человека российской делегации заветный штамп в паспорте не получили только 14. И у наших девушек все же остается шанс получить путевку на Олимпийские игры, если женская команда сможет пробиться в топ-9 на следующем чемпионате мира в Китае, а сами спортсменки покажут себя на этапах Кубка мира и Евро-2028 в Афинах.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует уже в эту субботу, 17 октября.

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